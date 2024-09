La partita si chiude qua Affari tuoi il dottore spiazza la concorrente | c’è rimasta male

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) Adl’ultima ad aver giocato con Stefano De Martino è stata Addolorata,del Molise. Accompagnata dal fratello, mercoledì 25 settembre la signora ha giocato unaabbastanza positiva in tutta la prima parte, riuscendo a portare allo step finale tre pacchi azzurri e tre rossi. Poco dopo, la situazione èdi parità:. È infatticon due pacchi azzurri e due rossi, questi ultimi da 5mila e da 75mila euro, dunque un piccolo paracadute e una cifra alta. Con la chiamata successiva Addolorata ha eliminato un pacco azzurro, quello dei 5 euro. Rimato solo un blu in gioco, si è quasi gridato “Soldi sicuri!”, come diceva Amadeus. Leggi anche: Tremendo lutto, addio al volto del programma tv.