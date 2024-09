Juventus Elkann dovrà versare ancora | i debiti crescono lo sponsor manca e presto sanzioni Uefa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2024): i, loLa situazione nera o rossa dei conti dellache per il settimo anno consecutivo chiuderà il bilancio in perdita.glisaranno chiamati a un nuovo aumento di capitale. Ecco cosa scrive il Sole 24 Ore con Gianni Dragoni. Bilancio in profondo rosso per l’Fc, con una perdita netta consolidata intorno ai -190 milioni di euro. I risultati dell’esercizio terminato il 30 giugno 2024 saranno ufficializzati domani dal cda della società di calcio, ma secondo autorevolifonti vicine al club la perdita dovrebbe essere circa il doppio di quella accumulata nel primo semestre, da luglio a dicembre 2023, che era pari a -95,1 milioni. È il settimo bilancio consecutivo in rosso.