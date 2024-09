Inter Primavera serve un cambio di rotta E domani c’è la Sampdoria

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’in trasferta a Genova per la gara contro la. I blucerchiati vorranno vincere per provare ad allontanarsi dalla zona playout. LAVORO – Con la sfida allaormai alle porte, aello si pensa a come cambiaredopo qualche errore di troppo in questo avvio di stagione. Il tecnico Andrea Zanchetta, dopo un avvio paragonabile a un classico d’horror, ha il compito di ridare luce a una squadra che lo scorso anno si è resa protagonista nonostante tante complicanze. In porta resta fisso l’ottimo Alessandro Calligaris che in futuro potrà anche ambire al percorso di Lorenzo Torriani. Il suo pari età del Milan è passato nel giro di un anno da terzo portiere inall’esordio a San Siro in Champions League. Ladell’, dopo quest’avvio zoppicante, si ritrova al decimo posto e distante ben sei punti dalla testa.