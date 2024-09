In 200 per dire stop all’incubo | I pusher devono essere espulsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sono 200 le persone che si sono riunite ieri in piazza contro la criminalità che ha colpito l’area di piazza XX settembre. L’iniziativa lanciata dal sindaco Lepore ha raccolto il consenso di molti cittadini scesi nella zona calda, teatro dell’omicidio di un ragazzo ivoriano di 26 anni. "Riprendiamoci piazza XX Settembre a tutti i costi", dichiara il sindaco. Che ricorda poi il ragazzo accoltellato. "È stata uccisa una persona, si chiamava Mamadou. Al di là di tutto, non dobbiamo perdere la nostra umanità", afferma ancora Lepore. Anche se, "chi vive qui non ne può più - sottolinea -. Questa ormai è una piazza di spaccio formata da persone visibili e organizzate. Lo Stato permetta a tutti di fare il proprio lavoro, a partire delle forze dell’ordine".