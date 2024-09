Il sindaco di New York Eric Adams incriminato per reati federali | Sono innocente

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) Diverse accuse e molteplici indagini su presunta corruzione per ildi New. A riferirlo è il NewTimes, che rivela cheè da diversi mesi oggetto di un’indagine. I capi d’accusa riguarderebbero alcune donazioni illegali da parte di imprese edili legate alla Turchia. E sulla scia del decrescente consenso nei suoi confronti, la sua amministrazione si sta dimettendo in massa. L’ultimo in ordine temporale a lasciare è stato David C. Bank, il responsabile delle scuole di Newlo ha sostituito con Melissa Aviles-Romas, che assumerà l’incarico in gennaio. Nelle ultime settimane hanno lasciato anche il capo della polizia e Lisa Zornberg, l’avvocatessa e consigliera legale capo di. La risposta diSebbene le indagini siano ancora in corso,è il primoin carica di Newad affrontare tali accuse.