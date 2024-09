Il cammino della Miwa comincia da Bari 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTutto pronto per l’inizio del campionato di Serie B Interregionale, con laEnergia Cestistica Benevento che domenica alle 18 affronterà in trasferta l’Adria Bari, squadra esperta e coriacea, che darà filo da torcere ai Boars. Ultimata la preseason con due amichevoli in trasferta contro la Power Basket Salerno, squadra di B1, nella giornata di sabato, e Sarno, squadra di Serie C, nella giornata di mercoledì, la squadra di coach Parrillo è pronta ad approcciare questa nuova stagione con grinta e determinazione. Tornando all’Adria Bari, la squadra pugliese ha cambiato guida tecnica e sarà allenata dal giovane coach Vito Console, con esperienze nelle giovanili di San Severo e a Castellaneta in C.