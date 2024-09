Iddu il film su Messina Denaro in tutti i cinema d’Italia ma non a Castelvetrano | Non interessa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il 10 ottobre approda in tutte le sale italiane “– L’ultimo padrino”, ilincentrato sulla figura di Matteo, morto a 61 anni il 25 settembre scorso dopo l’arresto a Palermo il 16 gennaio 2023, tranne che in un, quello di. “”, niente proiezione aIlparla di Catello, politico condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che si vede offrire la libertà da parte dei servizi segreti in cambio del suo aiuto per catturare il superlatitante Matteo, un tempo suo figlioccio. Catello così avvia una corrispondenza epistolare con Matteo, nel tentativo di farlo cadere in errore e fargli rivelare così qualche indizio utile per risalire al suo nascondiglio.