Gestione documentale intelligente | l’impatto dell’AI sui processi aziendali

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Laè una componente indispensabile quando si parla di azienda all’avanguardia. Si traduce in un insieme diche creano, archiviano, condividono e recuperano documenti in modo sicuro e altamente organizzato. Latradizionale cartacea o informatica fatta a mano potrebbe essere lenta, inefficiente e poco sicuro. Per questo motivo entra in scena l’intelligenza artificiale che potrebbe impattare positivamente sui. È indispensabile oggi adottare delle soluzioni innovative per gestire ogni tipo di complessità. Come l’AI cambia iL’intelligenza artificiale (AI) è una rivoluzione che arriva anche a gestire i documenti in azienda. Un impiegoche trasforma radicalmente tutti gli impieghi