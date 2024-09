Francesco Bruni sull’1-0 di Luna Rossa | Solidi in partenza e nelle virate Poi la dedica alla commentatrice…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha festeggiato con il sorriso la prima vittoria nella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha sconfitto INEOS Britannia, dominandoacque di Barcellona e imponendosi con 46 secondi di vantaggio nella gara che ha aperto il confronto al meglio delle tredici regate (alza al cielo il trofeo chi ne conquista sette). Team Prada Pirelli si è così portata in vantaggio per 1-0 e più tardi tornerà in mare con grande ottimismo per una cruciale gara-2, che potrebbe dirci davvero molto sullo sviluppo del rovente testa a testa contro Ben Ainslie e compagni.