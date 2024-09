Due cuccioli e uno sbandato nell’ex casello ferroviario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024)salvi grazie agli agenti della polizia ferroviaria in un intervento lampo a San Giorgio di Piano. I due animali avevano vissuto per giorni all’interno di uno stabile abbandonato, senza cibo e acqua, in mezzo a rifiuti ed escrementi. Questo il triste dettaglio di quanto accaduto a duedi pastore belga malinois, ma c’è un lieto fine. I due piccoli quattro zampe sono stati recuperati dalla squadra amministrativa della polizia ferroviaria di Bologna, durante un controllo all’interno di un exdi proprietà del Gruppo Ferrovie dello Stato, a San Giorgio di Piano.