Cosa fare a Roma a ottobre? Dai musei gratuiti al Tavere Day dalle Giornate Fai alla riapertura del roseto comunale

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 26 settembre 2024)sta per iniziare esi tinge di colori autunnali per dare spazio a tanti eventi e appuntamenti in arrivo. Tutti conoscono l’ottobratana come l’estate indiana, un periodo di clima mite e piacevole in cui poter passeggiare tra le vie della città eterna e lasciarsi travolgere dsua bellezza.nei prossimi giorni? Di seguito tutti i dettagli.Tanti gli eventi previsti adsu, tra questi ricordiamo una serie di concerti del chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour al Circo Massimo l’1, 2 e 3. Il 6saranno aperti istatali e le aree archeologiche della Capitale e di tutta Italia. Nella città eterna saranno accessibili gratuitamente iCapitolini, Museo dell’Ara Pacis, Galleria Borghese e Palazzo Altemps.