Carragher accusa un uomo di essere il responsabile dei problemi

(Di giovedì 26 settembre 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Liverpool è riuscito a battere in modo convincente il West Ham United. (Foto di Dan Mullan/Getty Images) Dal punto di vista del West Ham United le cose stanno andando di male in peggio. La squadra di Julen Lopetegui ha appena iniziato a giocare in Premier League e se pensava che la Coppa di Lega avrebbe potuto offrire loro una vera possibilità di vincere qualche trofeo questa stagione, questa convinzione è stata rapidamente dissipata dopo una sonora sconfitta per 5-1 contro il Liverpool ad Anfield.