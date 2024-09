Bottura e il vino delle Marche protagonisti al G7 agricoltura di Siracusa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Bologna, 26 settembre 2024 – Lo chef modenesee leal G7di. Il Verdicchio dei Castelli di Jesi classico Docg superiore Stefano Antonucci della cantina Santa Barbara di Barbara (Senigallia) rappresenterà lealla cena di gala con le massime istituzioni italiane ed europee in programma domani, venerdì 27 settembre, in Sicilia dove sono riuniti i vertici internazionali del settore. Il Verdicchio di Antonucci è l’unicomarchigiano selezionato per l’evento e sarà abbinato a uno dei piatti preparati dal cuoco tre stelle Michelin Massimodell’osteria Francescana: riso levante con infuso di agrumi e gamberi rossi di Mazara del Vallo.