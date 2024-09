Assalto in un’azienda orafa | un altro colpo portati via gioielli per 300mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arezzo, 26 settembre 2024 – Unmaxiin una dittaad Arezzo. E’ successo nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre nell’azienda Oro Linea Due Italy in via Chiarini. Il bottino del furto, costituito dadi valore, si aggira intorno ai. A riportare la notizia è il Corriere di Arezzo. I malviventi sarebbero riusciti a entrare nella ditta passando da una finestra. Una volta dentro, hanno sventrato due casseforti su tre, portando via tutto quello che sono riusciti a trovare. Sull’episodio indagano i carabinieri. E’ solo l’ultimo di una lunghissima serie di furti avvenuti nelle aziende orafe aretine. Nemmeno due mesi fa ci furono quattro assalti in una sola notte all’indomani dell’incontro in prefettura proprio sul tema sicurezza delle aziende orafe prese dai malviventi nel mirino.