Uccide la nonna diventa uomo ma resta in carcere femminile E assale altre donne

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un caso estremo, molto controverso, sta suscitando accese polemiche in Scozia. Kobi Earley, untransgender attualmente detenuto nelHMP Stirling, è il protagonista di questa vicenda giudiziaria iniziata con un crimine aberrante. Earley, 32 anni, nel 2008, quando aveva solo 16 anni ed era una ragazza di nome Nicolle, uccise in modo atroce suaAnn Gray per una lite assurda che riguardava cinque sterline e una sigaretta. Durante l’aggressione, l’anziana donna fu buttata a terra e ripetutamente presa a calci in testa. La povera donna “riportò un trauma cranico, la frattura della mascella e dello zigomo e la frattura dell’osso superiore del collo“, come si legge negli atti processuali. Earley è stato condannato all’ergastolo nel 2010, con un minimo di 14 anni da scontare.