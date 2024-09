Tifosi lanciano bicchieri di plastica in Curva Sud | 5mila euro di multa al Como

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bergamo. Che fosse una sfida attenzionata era noto, così come è risaputo che tra le due tifoserie non scorre da tempo buon sangue. Il giudice sportivo ha comminato unadialdopo che ipresenti nel settore ospiti del Gewiss Stadium in occasione della sfida di campionato contro l’Atalanta hanno lanciato “quattrodi” presumibilmente verso laSud. In realtà il comunicato del Giudice parla di “un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria” e non espressamente diSud. Il nuovo settore dedicato aiospiti si trova incastonato tra la Sud e la tribuna Ovest, ma la situazione ai “confini” di quest’ultima è parsa tranquilla durante tutto lo svolgimento della gara. Non è specificato né cosa icontenessero (probabilmente birra) né in quale momento della partita sia avvenuto il lancio.