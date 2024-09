‘Sposta gli equilibri’ l’ex azzurro è sicuro | salti di gioia per Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il calciatore del Napoli è stato elogiato da uno che la storica maglia azzurra l’indossata. I ragazzi di Antonioin campo danno sempre il 101%. Lo hanno notato tutti, ecco spiegata l’affluenza di complimenti nei confronti di quasi ogni singolo calciatorenegli ultimi tempi. Partendo dal positivo esordio di Elia Caprile sino ad arrivare alla voglia in più che ha El Cholito Simeone rispetto alla precedente annata. Il tecnico leccese ha impartito ai suoi calciatori la sua filosofia di gioco e la stanno applicando nel migliore dei modi. Questa volta è toccato ad uno dei nuovi acquisti realizzati dai partenopei in questa sessione di calciomercato estiva, sessione di mercato che ha visto il Napoli come regina del mercato.