Spettacolo e Agonismo al 3 Rally Costa del Gargano | Vittoria di Stefano Zambon Verona e Romei

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il 3°delha portato emozioni e adrenalina sulle strade pugliesi, confermandosi un evento imperdibile per gli appassionati di motori. L’edizione di quest’anno, seconda tappa della Coppadi Zona 8 ACISPORT, ha visto una folta partecipazione di pubblico che ha accolto con entusiasmo i protagonisti al porto turistico di Manfredonia (FG), dove l’atmosfera è stata elettrizzante sin dalle prime ore del pomeriggio. Dopo una competizione avvincente e combattuta fino all’ultima Prova Speciale, il venetoe l’emiliano Gabriele, al volante della potente Citroen C3 WRC, hanno trionfato sui tortuosi percorsi del. Con un tempo complessivo di 45’12.9 per coprire i 72,02 km delle 10 Prove Speciali in programma, il duo ha dimostrato una padronanza tecnica e una determinazione che li ha portati a battere il favorito locale Giuseppe Bergantino.