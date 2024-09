Sostenibilità Codere insieme a Villa Gaia per il Festival Connessioni 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (Adnkronos) - Dal 29 settembre al 6 ottobre il comune di Rea, nel basso Oltrepò pavese, ospita il. Grazie all'impegno diguidata da Isa Maggi, che dal 2009 si occupa di accogliere donne in fragilità economica e sociale, vittime di violenza con l'obiettivo di riprogettare la loro vita personale e professionale, l'obiettivo delè quello di offrire un evento culturale che abbia come filo conduttore la 'Meraviglia, il potere che ci permette di far vivere i sogni, di abbellire la quotidianità'. Creare, legami, gemellaggi, nuove idee e prospettive in grado di aiutare le donne e le loro imprese. Al centro di questi incontri la Biblioteca di Genere die la diffusione della cultura della parità. Il 29 settembre sarà anche l'occasione per ricordare