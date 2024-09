Parco Merloni lavori per il muro di sostegno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Avviati iper il ripristino deldideldi Albacina, ormai in condizioni critiche. A renderlo noto la giunta guidata dal sindaco Daniela Ghergo la quale fa il punto sul cantiere: "Ilè stato completamente demolito e verrà ricostruito, nell’ambito di un più ampio intervento di riqualificazione del. L’opera, dal valore di circa 80mila euro, è in parte finanziata dal Gal Colli Esini e permetterà di rendere maggiormente fruibile e sicuro sia ilche il parcheggio sottostante. Oltre a questo intervento, sono in corso anche idi messa in sicurezza di alcuni tratti di guard rail, che nel tempo erano stati danneggiati o oggetto di incidenti.