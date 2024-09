Ora solare 2024 ecco la data purtroppo | quando spostare le lancette dell’orologio

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Come ogni autunno, è giunto il momento di passare dall’ora legale, in vigore dal 31 marzo, all’ora. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alle 3:00 del mattino, ledovranno essere spostate indietro di un’ora. Questo permetterà di guadagnare 60 minuti di sonno, ma comporterà anche che farà buio prima la sera, a causa delle giornate che si accorciano progressivamente fino al solstizio d’inverno del 21 dicembre. L’oraresterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo 2025. Il passaggio successivo all’ora legale avverrà tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025,leandranno nuovamente spostate avanti di un’ora. Il concetto del cambio dell’ora fu proposto per la prima volta nel XVIII secolo, anche se venne implementato molto più tardi.