NXT | Crepe nella partnership tra Grayson Waller e Austin Theory

(Di mercoledì 25 settembre 2024) ll brand NXT ha solo una settimana di programmazione televisiva prima del grande passaggio sul canale CW. L’episodio del 1° ottobre si terrà a Chicago, mentre quello dell’8 ottobre si svolgerà a Saint Louis. L’episodio NXT del 24 settembre si è concentrato molto su questo cambiamento, offrendo ai fan uno spettacolo notevole. Durante questa puntata,è tornato al brand nero e oro per un episodio del “TheEffect”. Ancheera presente insieme al suo compagno di squadra di A-Town Down Under. Come ospiti dello show, c’erano i campioni di coppia di NXT, Axiom e Nathan Frazer. L’NXT Arena non ha accoltonel miglior modo possibile, anche se si sono sentiti alcuni cori di “Bentornato”.li ha definiti “imbarazzanti”, aggiungendo “Non vedo l’ora di andarmene”.