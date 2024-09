Nuova ondata di caldo in arrivo | l’anticiclone africano torna

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Unadifuori stagione è pronta a colpire l’Italia, portando temperature estive in pieno autunno. Ecco quali saranno le previsioni meteo per i prossimi giorni nella penisola. Le previsioni meteo indicano chesi stabiliràmente sulla penisola, facendo salire i termometri ben oltre la media stagionale con unadi. Questo fenomeno si verifica dopo una breve parentesi di frescura e piogge che avevano portato un sospiro di sollievo alla popolazione., foto Ansa – VelvetMagDove colpirà l’diSecondo gli esperti, le regioni più colpite saranno quelle del Centro-Sud e delle isole, in particolare Sardegna, Sicilia e il Lazio, dove si attendono picchi di temperatura fino a 35°C. Anche la Puglia e la Campania non saranno risparmiate, con valori che si manterranno sopra i 30 gradi.