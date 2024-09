Never Let Go recensione | Halle Barry e un horror dalla prevedibilità disarmante

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 25 settembre 2024) I riverberi del lockdown come ispirazione per il nuovo film di Alexandre Aja: se il tono e la location funzionano, la lettura finale è fin troppo esplicita. Facendo perdere attenzione. Al cinema dal 26 settembre. Le vibrazioni ci sarebbero pure, così come ci sarebbe l'atmosfera. Niente di nuovo all'orizzonte, sia chiaro, ma l'idea di una casa nel bosco, sperduta e impolverata, in fin dei conti funziona sempre. Dal canto suo,Let Go - A un passo dal male, diretto da Alexandre Aja - regista che ben conosce i canoni della tensione -, rispecchia totalmente la nuova onda di quegliche si miscelano al thriller, ibridando in essi un tocco survival, senza rinunciare al misticismo e all'allegoria. Tant'è, cheLet Go, in parte, sembra figlio di un'inflessione narrativa legata alle restrizioni da Covid