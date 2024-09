Mercato ecco il nuovo regolamento | sarà ridotto e con più posti per la sosta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sono state approvate all’unanimità le modifiche alper la disciplina del commercio sulle aree pubbliche. Le ha deliberate il Consiglio comunale, al termine di una seduta lampo in presenza dei soli consiglieri di maggioranza. Come noto, infatti, l’opposizione, vuoi per motivi personali o lavorativi nei casi di Lara Polita (Cittadini in Comune) e Laura Luciani (Pd), vuoi per "protesta" nel caso di Marco Baldassini (Ancora, Vola e Riformisti), non ha partecipato. A ogni modo, l’adeguamento del testo prevede unanziale riorganizzazione dei banchi deldel lunedì a Falconara. Questo per razionalizzare gli stalli, che in alcuni casi saranno allargati o riallocati i banchi da spostare secondo la graduatoria, mentre quelli del settore alimentare saranno concentrati in piazza Mazzini, in modo da rendere ilpiù concentrato e fruibile per i cittadini.