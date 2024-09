Lo strazio del papà | Da due anni e mezzo era in lista al Sant’Orsola per il trapianto di cuore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Avevano detto di tenerci sempre pronti per partire verso l’ospedale di Bologna perché il nuovoper Tommaso poteva arrivare in qualsiasi momento". Ma quella telefonata tanto attesa dal, in cui Tommaso era ind’attesa per ilda due, non c’è stata. Ildel giovanissimo studente iscritto al primo anno dell’istituto Olivetti, infatti, si è fermato prima. Il padre di Tommaso, Luca Bisciari, 57, collaboratore scolastico al liceo Marconi di Pesaro da 5e in precedenza grafico, racconta con dolore l’attesa per ilnuovo del suo Tommaso.