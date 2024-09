Le migliori pizzerie d’Italia secondo il Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Edizione numero dodici per la guida, che ilporta avanti con orgoglio per valorizzare anno dopo anno il settore più dinamico della ristorazione italiana. Un settore, che, da quando abbiamo cominciato questa guida, nel 2012, ha fatto un balzo in avanti enorme in qualità, investimenti e format. Nonostante la crescita – anche nei prezzi - la pizza resta un cibo popolare, ma senza svendersi: oggi è il modo più immediato, divertente e accessibile col quale poter avere un’esperienza di alta cucina.d'Italia 2025. Come cambia la classifica Innanzitutto i numeri: sono 750 i locali menzionati in guida, 116 i nuovi ingressi: grande crescita, dinamismo e qualità vanno a braccetto nel settore.