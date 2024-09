L’allarme di Trump | Grandi minacce alla mia vita da parte di…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nelle ultime settimane Donaldha dovuto fronteggiare ben due attentati: uno durante un comizio in Pennsylvania in cui è stato ferito ad un orecchio e un altro al Golf Club di Palm Beach, dove l’ex presidente ama giocare a golf, ma in questo caso l’attentatore non è riuscito ad esplodere alcun colpo poiché bloccato in tempo. Dopo i due attentati falliti il tycoon ha scritto su Truth di temere per la sua: “miadadell’Iran. L’intero esercito degli Stati Uniti sta osservando e aspettando”. C’è l’Iran dietro l’attacco anel suo post ha scritto che dietro al suo attentato c’è l’Iran, che finora ha fallito ma che sicuramente ci riproverà. L’ex presidente ha detto che non sta vivendo una situazione facile, essendo circondato da uomini, pistole e armi.