Il viaggio da incubo dei ciechi | Ecco perché i bus non ci vedono

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il pullman si avvicina alla fermata, l’autista non vede nessunoci sono troppe macchine parcheggiate in doppia fila e tira dritto. Oppure il bus arresta sì la sua corsa, ma non nel punto preciso previsto dalla fermata, bensì – sempre per lo stesso problema di automobili in divieto di sosta – dieci metri più avanti, oppure dieci metri più indietro. Il passeggero col bastone bianco può solo confidare nel buon cuore di altri passeggeri che lo abbiano avvertito per tempo. Succede tutti i giorni, succede a Monza. La mappa del disagio per i cittadini non vedenti che si avventurano sui mezzi pubblici comprende alcuni dei punti più caldi della città, quelli in cui maggiore dovrebbe essere l’attenzione per i viaggiatori. In corso Milano, davanti alla stazione ferroviaria. Ma anche alle sue spalle, in quel grande snodo che è piazza Castello, hub fondamentale di autobus e treni.