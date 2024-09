Grande successo per i Battelli MED alla 64esima edizione del Salone Nautico di Genova

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 25 settembre 2024) IMED, presenti al 64°di, hanno riscosso. Tra visite ed ordini, il gradimento da parte del pubblico è stato tanto, sia in presenza che sui social. Il CEO Gruppo MED, Marco Galimberti, ha raccontato ildell’64 deldi, nel corso del quale iMED hanno raccolto gradimento ed entusiasmo. “Mi ha stupito vedere come sia ormai cambiato il modo in cui i clienti si avvicinano al nostro prodotto – ha commentato Marco Galimberti, come riporta una nota stampa ufficiale – I sea trials sulle nostre due imbarcazioni, un 750 allestito per il fishing, e il modello militare per il trasporto truppe, hanno destatoattenzione fin dal pre-fiera“.