Germania si dimette l’intero direttivo dei Verdi | È necessario un nuovo inizio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Colpo di scena nella politica tedesca:deitedeschi si è dimesso. Lo hanno annunciato i leader Ricarda Lang e Omid Nouripour, che resteranno in carica solamente fino al prossimo congresso del partito, in programma a novembre. “Siamo giunti a una conclusione: èun“, ha detto Nouripour. “Ci assumiamo la responsabilità di agire nel migliore interesse del partito”, ha aggiunto Lang in un post su X. Il terremoto interno aiarriva dopo il clamoroso flop alle urne nelle ultime elezioni nel Brandeburgo, in Sassonia e in Turingia. In due Länder su tre sono addirittura rimasti fuori dal parlamento regionale, mentre in Sassonia sono entrati per il rotto della cuffia grazie a un misero 5,1% dei voti. Tre batoste elettorali che seguono di pochi mesi a un altro flop, quello delle elezioni europee.