Frattesi occasione con l’Inter! Due divari da colmare coi compagni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Davideha l’di trovare molti minuti in maglia Inter, a causa dell’infortunio di Nicolò Barella. Il centrocampista numero 16 dovrà però lavorare su due aspetti per innalzare il suo contributo.IMPERDIBILE – Davideha finalmente l’opportunità di accontentare chi invoca un maggior minutaggio per lui con la maglia del. L’infortunio di Nicolò Barella garantirà infatti al connazionale almeno tre partite (Udinese, Stella Rossa e Torino) in cui stare in campo pressoché dall’inizio alla fine.avrà quindi un’importantissima per dimostrare il suo valore, dopo le ottime prestazioni con la Nazionale e le (fin qui) pessime prove con, in primis quella di Monza. E per farlo dovrà mostrare i suoi progressi in un aspetto fondamentale.