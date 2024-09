Elodie sfila alla Paris Fashion Week ma c’è chi le ruba la scena in passerella | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Al grido dello storico slogan “Perché noi valiamo”ha portato l’eleganza italiana nel cuore dellando sulladi “Le Défilé L’Oréal– Walk Your Worth”. Ma, nonostante il suo innegabile charme, la cantante ha dovuto condividere lacon alcune delle più grandi star internazionali, che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione dei riflettori. Tra le protagoniste dell’evento c’erano infatti Kendall Jenner, con il suo nuovo bob platino e un abito bustier rosso fuoco; Eva Longoria, radiosa in uno scenografico vestito bianco. E poi ancora, Andie MacDowell e Jane Fonda in scintillanti abiti argentati, e Cara Delevigne, anche lei in rosso., reduce dcollaborazione con Tiziano Ferro a Los Angeles, hato indossando un abito monospnero firmato Armani Privé, tempestato di paillettes e frange.