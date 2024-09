Anime infeconde | spettacolo dai Canti Orfici di Dino Campana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Firenze, 25 settembre 2024 – “La separazione, il lasciarsi, la lontananza, la paura dell’ignoto, l’incertezza del futuro, le speranze e le delusioni di grandi scelte. Incontrare la parola diè come entrare in una cappella in cui si assiste ad un rito, quasi casuale, ma che non è, quello di un uomo nell’immersione totale nella sua fragilità, nel suo abbandono irreversibile alla caducità delle emozioni.” Così Filippo Frittelli, direttore della Compagnia Underwear Theatre presenta lodi cui sarà voce recitante “feconde”, in programma giovedì 26 settembre alle 21 nel Sonoria Spazio Giovani. Ad accompagnare le parole tratte daidisarà l’arpista Annamaria De Vito.