Ancora allerta meteo dopo i nubifragi il vento forte sferza l’Emilia Romagna

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bologna, 25 settembre 2024 – Il maltempo non dà tregua. Una nuovaarancione mette in guardia, già abbondantemente martoriata dalle alluvioni dei giorni scorsi.e le esondazioni ora è ila fare paura. Tutto come previsto e anticipato al Carlino dal tecnicorologo Ampro Roberto Nanni. E’ l’ennesimadiramata da Arpae Emilia: giovedì 26 settembre, il bollettino di criticità è arancione e gialla perarancione in particolare nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.gialla invece per quelle di Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Alluvione, il tappo di tronchi sul fiume. Si muovono le Ferrovie: “Il ponte sarà alzato o rifatto” Sono previsti venti di burrasca(intensità tra 74 km/h e 88 km/h) dunque sulle cime appenniniche centro-occidentali.