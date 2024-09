Alfred ha un’erezione davanti alla tentatrice e la fidanzata Anna sbotta | Che schifo è stupido come un criceto Scandalo a Temptation Island

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tra le coppie che partecipano aversione “autunnale” ci sono anche. È stata lei a contattare il programma, dopo aver scoperto di essere stata tradita. Dopo quasi due anni, la loro relazione adesso è a un bivio. La situazione, però, adesso sembra complicarsi ulteriormente. Durante la puntata in onda ieri 24 settembre, infatti, è accaduto qualcosa che ha fatto molto arrabbiare la ragazza. I fatti.e laSofia si trovano seduti in barca quando, a un certo punto, si alzano in piedi. I due sono uno di fronte all’altro, lei ride. Lui sembra particolarmente “felice”. “Adesso si vede, prima eri un po’ frenato”, afferma lei. “Non ho capito, che cosa si vede?”, commentaguardando il filmato. Lui è in imbarazzo. Lalo incalza: “Che ca**o ridi?”. “No aspettate, potete fermare un attimo per favore?”, chiedeproduzione.