?? Ludogorets Razgrad-Slavia Praga il Pronostico | info match e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’Europa League ritorna in scena con il nuovo formato a girone unico, e tra le sfide più attese c’è quella tra i bulgari dele i vicecampioni cechi dello. Questa competizione si conferma come un’opportunità importante per entrambe le squadre, che vogliono proseguire il loro cammino europeo e scrivere nuove pagine della propria storia.: Cambiamenti sulla panchina Dopo la delusione dell’eliminazione dai preliminari di Champions League per mano del Qarabagh, ilha nuovamente cambiato guida tecnica. L’allenatore Dermendzhiev ha rassegnato le dimissioni, lasciando il posto a Sirakov, tecnico della squadra B e alla sua prima esperienza in panchina nella massima serie.