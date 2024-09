Volley in Superlega 2024-2025 resta la regola del numero minimo di italiani in campo Ma c’è chi la aggira…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) Avviso ai naviganti. Quello che segue non è un pezzo polemico, anche perchè il fenomeno è tutt’altro che diffuso e riguarda soprattutto atleti che la nazionalità italiana ce l’hanno da tempo e, quando è stato il momento, hanno risposto presente alla chiamata azzurra. Quello che sembrava un fenomeno in espansione, il cambio di nazionalità “tattico” per eludere le regole poste indalla Lega serie A sull’utilizzo obbligatorio degli, è già passato di moda e la speranza è che non ci torni mai più, di moda.