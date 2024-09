Ucraina Zelensky | Fine guerra con Russia più vicina di quanto si creda

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) – Ladellacon la"è più" disi. E'sostiene il presidente ucraino Volodymyr, in un'intervista ad Abc News, mentre è in visita negli Stati Uniti, dove si appresta a presentare il suo 'piano per la vittoria'. "Penso che siamo più vicini alla pace di L'articolo: “conpiùdisi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.