Svizzera arresti per la capsula del suicidio Sarco | come ha fatto morire un uomo un caso mondiale

(Di martedì 24 settembre 2024) La polizia delladel nord ha dichiarato che diverse persone sono state arrestate e che è stato aperto un procedimento penale in relazione alla presunta morte di una persona in una nuova 'suicida'. Laper ilassistito '', che non è mai stata utilizzata prima, è progettata per consentire a una persona all'interno di premere un pulsante che inietta gas azoto nella camera sigillata. La persona dovrebbe poi addormentarsi eper soffocamento in pochi minuti. I procuratori del cantone di Sciaffusa sono stati informati da uno studio legale che unassistito che prevedeva l'uso dellaera avvenuto lunedì vicino a una baita nella foresta di Merishausen. La polizia ha riferito che "diverse persone" sono state prese in custodia e i procuratori hanno aperto un'indagine per sospetto di istigazione e complicità al