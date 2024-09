Sangio Bonura striglia la squadra | Dopo il 2-0 abbiamo mollato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Lavannese è tornata coi piedi ben saldi a terra.il convincente successo sul neutro di Tavarnelle al cospetto della Fulgens Foligno, ci si aspettava una prova all’altezza della situazione anche in quel di Gavorrano ma gli azzurri disono rientrati in Valdarno sonoramente sconfitti con un 3-0 che non ammette scusanti. Approccio sbagliato, gioco approssimativo e mai propositivi dalle parti della difesa di casa che ha amministrato senza troppi problemi la partita che, a onor del vero, poteva finire anche con un risultato ben più rotondo se si considerano le facili occasioni fallite dai padroni di casa con Pino e Zini.