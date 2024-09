San Siro non ospiterà la finale Champions League 2027

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 24 settembre 2024) L’ Uefa, in occasione dell’odierna riunione del Comitato Esecutivo svoltasi a Praga, ha annunciato ufficialmente che ladidelnon si terrà più allo stadio Sandi Milano, al quale era stata assegnata, per l’impossibilità da parte del Comune del capoluogo lombardo di procedere ai lavori di ristrutturazione dell’impianto e delle aree circostanti. L’ UEFA TOGLIE A SANLAInizialmente il massimo organismo calcistico continentale, trovandosi di fronte soltanto a due candidature per ospitare le finali didel 2026 e del 2026, quelle di Budapest e di Milano, aveva deciso di assegnarle in ordine cronologico alla capitale ungherese e allo stadio milanese, ponendo su quest’ultimo una riserva per via della questione del nuovo stadio di Inter e Milan.