Riassunto | Oakio pronta a presentare soluzioni innovative in WPC al Big 5 Global 2024 di Dubai

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 24 settembre 2024), Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–, uno dei principali produttori di compositi in legno e plastica (WPC) ecosostenibili e dalle alte prestazioni, presenterà le sue ultime novità alla fiera Big 5. L’evento si svolgerà dal 26 al 29 novembre prossimo alWorld Trade Centre, prestigiosa piattaforma internazionale per l’innovazione del settore edilizio. Big 5è un evento famoso che raduna esperti, leader di pensiero e professionisti dall’intero settore edilizio e dei materiali per costruzione.esporrà a Maktoum A130, dove i visitatori avranno l’opportunità di esplorare l’ampia gamma di prodotti sostenibili per l’edilizia dell’azienda. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.