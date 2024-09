Prato ampia l' adesione per la Settimana Europea della Mobilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 - Lasciare l'auto a casa, muoversi in bicicletta o a piedi senza problemi di parcheggio e riappropriandosi di tempi e spazi solitamente dedicati alle auto: sono tanti i cittadini di ogni età che hanno aderito ai vari eventi organizzati per la, la campagna di sensibilizzazione più importanteCommissionesullaurbana sostenibile che promuove il cambiamento comportamentale a favore del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti. Il tema scelto per la campagna di quest'anno era "La condivisione degli spazi pubblici", con diverse iniziative promosse ed organizzate dal Comune in collaborazione con diverse associazioni del territorio.