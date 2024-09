Paola Marella la verità sulla malattia | 38 chemio un cammino atroce

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) La scomparsa di, nota conduttrice televisiva, ha colpito profondamente il pubblico e i suoi cari. A fare chiarezza sulle cause del decesso e sul difficile percorso dellaè stato il marito Domenico, che ha voluto condividere un lungo e toccante messaggio sui social di. Domenico ha spiegato che la diagnosi di adenocarcinoma duttale del pancreas metastatico è arrivata il 16 dicembre 2021, gettando la coppia in una lunga e difficile battaglia contro la. Nel messaggio, condiviso su Instagram, Domenico ha voluto precisare cheaveva intrapreso immediatamente un percorso terapeutico molto impegnativo. Già a fine dicembre 2021, aveva iniziato il primo ciclo diterapia, il primo di ben 38 cicli affrontati in un arco di 24 mesi.