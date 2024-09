Mozzarella di bufala alla Federico II via al primo congresso mondiale | Oggi inauguriamo una nuova fase

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) “LadiCampana Dop non e’ solo un prodotto di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo, rappresenta anche ilmarchio Dop per importanza del centro Sud Italia e il terzo tra i formaggi DOP italiani, un simbolo del Made in Italy che esprime una filiera capace di unire tradizione, qualita’ e innovazione”. Cosi’ il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un video messaggio trasmesso nell’aula congressi dell’Universita’ “II” nel corso della prima conferenza internazionale sulladie i prodotti lattiero-caseari, organizzata dal Consorzio di Tutela delladiCampana Dop, dall’ateneo federiciano con il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali e il Dipartimento di Agraria, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.