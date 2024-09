La guida completa sulla Festa del Cinema di Roma 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 24 settembre 2024) In un mix tra progetti nati per il grande schermo e serie tv, sono tanti, tantissimi i titoli in arrivo alla 19adeldi(16 - 27 ottobre). Con parecchi film italiani non approdati a Venezia e diversi prodotti internazionali già apparsi nei più recenti festival sparsi in giro per il mondo. È questo il caso, per esempio, di Megalopolis di Francis Ford Coppola, già apprezzato a Cannes. Ma fa sempre piacere vedere il regista di capolavori come Apocalypse Now palesarsi dalle nostre parti. La proiezione del suo ultimo film (il 14 ottobre a Cinecittà , dove ha girato parte de Il Padrino parte III), sarà l’evento di pre-apertura delladel. Il giorno dopo Coppola sarà protagonista di un incontro con le giurie di Alice nella città , gli studenti delle scuole die il pubblico all’Auditorium Parco della Musica di(dove si svolge l’intera kermesse).