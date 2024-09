Jannik Sinner pronto alla difesa del titolo a Pechino Evitato Medvedev | il russo è dal lato di Alcaraz

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Il numero uno al mondotorna in campo poche settimane dopo il trionfo agli US Open e lo fa nel torneo in cui tutto ebbe un po’ inizio dodici mesi fa, quando si presentò nella capitale cinese da n°7 della classifica e con un Masters 1000 (Toronto) come torneo più importante in bacheca. Flash forward a oggi e, che apoi vinse in finale contro Daniil, fa il suo ritorno in città da indiscusso re del ranking ATP, due successi Slam all’attivo, una Coppa Davis e una serie di altri traguardi conquistati. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI L’altoatesino, che è arrivato lo scorso fine settimana in Cina e quest’oggi ha presenziato al sorteggio del tabellone principale, troverà all’esordio un Nicolas Jarry abbastanza in caduta libera.