Ingiusta detenzione | maxi indennizzo per ex procuratore di Aosta Pasquale Longarini

(Di martedì 24 settembre 2024) La Corte d’appello di Milano ha riconosciuto undi 48.800 euro perall’exfacente funzioni di: nel 2017 aveva trascorso 61 giorni ai domiciliari nell’ambito di un procedimento penale per induzione indebita a dare o promettere utilità, rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento, da cui nell’ottobre 2021 era stato definitivamente assolto. Il magistrato era stato assolto sia in primo che in secondo grado. La pronuncia sull’indenizzo è definitiva: si tratta di una somma “di sette volte superiore a quello che secondo il calcolo matematico sarebbe stato dovuto”, fanno sapere i suoi avvocati, Ascanio Donadio e Corinne Margueret. Per ogni giorno di arresti domiciliari sono previsti infatti 117 euro in base al calcolo aritmetico, riferiscono i due legali.