Festival Lirico Teatri di Pietra chiude con oltre 45 000 presenze

(Di martedì 24 settembre 2024) La sesta edizione deldeidi2024 ha superato ogni aspettativa, attirando45.000 spettatori e consolidandosi come uno degli eventi più prestigiosi nel panorama culturale della Sicilia e del Mediterraneo. Diretto da Francesco Costa e promosso dal CoroSiciliano, presieduto da Alberto Munafò Siragusa, ilha portato in scena il tema della “meraviglia”, fondendo magistralmente musica e siti archeologici millenari. Il gran finale al Teatro Antico di Catania ha visto l’esecuzione di capolavori come “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni e il recital del celebre soprano Diana Damrau, rendendo omaggio al belcanto italiano, patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’Unesco.